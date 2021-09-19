Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев набирает 57,99% голосов после обработки 33,33% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Дегтярев ранее в ходе встречи с общественниками заявил, что в сравнении с 2016 годом явка на выборах стала рекордной и составила 42%.

В Хабаровском крае проходят выборы в Госдуму, губернатора региона, одного депутата краевого парламента и представителей органов местного самоуправления.