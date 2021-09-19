На выборах губернатора в Хабаровском крае, по данным экзитпола, в первом туре побеждает врио главы региона Михаил Дегтярев от ЛДПР. Опрос проводил Фонд «Общественное мнение».

Согласно опросам, временно исполняющий обязанности главы региона Дегтярев лидирует с результатом 61,6%.

На втором месте расположилась кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Мария Ким. За ее кандидатуру на посту губернатора высказались 24,4% опрошенных участников голосования.

Третье место досталось кандидату от партии «Родина» Бабеку Мамедову — 3,2%. Еще 2,6% заявили, что испортили свой бюллетень.

Социологи собрали данные на 200 избирательных участках в 57 населенных пунктах Хабаровского края. Опрос проводился с 17 по 19 сентября. В нем приняли участие 22 934 человека.

Хабаровск стал одним из девяти регионов, где проходят выборы губернаторов. В целом по России сегодня проходит голосование за депутатов Госдумы. По данным ЦИК, предварительная явка составила 40,49%.