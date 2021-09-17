DDOS-атаки портала дистанционного голосования зафиксировали в Москве

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил о том, что на портале дистанционного голосования были выявлены DDOS-атаки. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У нас одновременно идут DDOS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные», — процитировало слова Венедиктова РИА ФАН.

Уточняется, что сейчас портал работает в штатом режиме. Никаких других нарушений выявлено не было.

Напомним, выборы в Госдуму в 2021 году проходят 17–19 сентября. Голосование в столице началось штатно без нарушений. К работе приступили более 46 тысяч членов участковых избирательных комиссий.