09 сентября 2023, 10:06
«Что выборы прошли правильно». Достоинства КОИБ назвали в избиркоме в Серпухове
Участник избиркома Серпухова Кличанских рассказал об удобстве КОИБ
Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) помогает выборам «проходить правильно», отметил участник избирательной комиссии в Серпухове на участке № 4088 Семен Кличанских. Аппарат подсчитывает бюллетени самостоятельно.
«Комплекс обработки избирательных бюллетеней помогает тому, чтобы выборы правильно проходили, исключает возможность отправки двух бюллетеней. Система сама печатает протокол, и в нем есть все данные: сколько было использовано, сколько было погашено», — пояснил Клинчанских.
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После того как участки закрываются, члены избиркома вместе с наблюдателями вводят контрольные данные по количеству проголосовавших. Ставятся печати и подписи. На следующее утро система опять выдает контрольно-измерительные данные, их сверяют.
«И так каждый раз: вечером протокол — утром сверяем данные», — подытожил представитель комиссии.
Ранее стало известно, что сотрудники избирательных комиссий в Московской области могут в дни голосования получить поддержку на линии психологической помощи.
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