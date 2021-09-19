Члены УИК в регионах уничтожили неиспользованные бюллетени топором и бензопилой

В некоторых российских регионах уже завершилось голосование на выборах в Госдуму. Участки закрылись в 20:00 по местному времени. После этого члены комиссий начали гасить неиспользованные бюллетени. В ход пошли даже бензопила и топор.

Гасить бланки для голосования, которые не были использованы, нужно, чтобы предотвратить фальсификации. Этот процесс выглядит следующим образом: бюллетени пересчитывают, а затем в каждом из них отрезают левый нижний угол. Как правило, для этого применяют дырокол.

Однако в этом году члены избирательных комиссий начали использовать неожиданные предметы. Так, по данным «Тайги.инфо», в территориальном избиркоме Ленинского района в Новосибирске использовали бензопилу.

Одна из комиссий в Красноярске уголки бюллетеней отрубала топором, сообщил местный телеканал «ТВК Красноярск».

В Екатеринбурге, по информации издания Znak, члены ТИК применили для гашения неиспользованных бюллетеней циркулярную пилу.