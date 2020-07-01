Четыре жителя Вологодской области оставили необычную жалобу во время голосования

Несколько жителей Вологодской области оставили необычную жалобу во время голосования по поправкам к Конституции. Они попросили исключить их из списка, потому что считают, что нет такой страны «Россия», а есть «СССР».

Как сообщили представители Вологодской области, в день голосования поступило четыре жалобы.

«Они всегда приходят. Это жители, которые считают, что нет российского государства, а есть СССР. Они попросили исключить их из списка голосования», — заявили на прямой линии ЦИК.

В целом же в регионе, кроме этих жалоб, других более серьезных зафиксировано не было.

В России МВД тоже не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по Конституции.

Ранее Генпрокуратура заявила, что будет пресекать все нарушения, связанные с голосованием.

Практически все избирательные участки на территории России закрылись. Последними закроются пункты в Калининградской области — в 21:00 по московскому времени.