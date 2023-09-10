Выборы 10 сентября 2023, 23:44 Четыре партии прошли в Заксобрание Запорожской области Балицкий: в Заксобрание Запорожской области вошли 4 партии РИА «Новости»

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Четыре ведущих партии сформируют Законодательное собрание в Запорожской области. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Как добавил глава области, итоговая явка в Запорожье составила около 70% избирателей.

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«Проходят в Заксобрание у нас четыре партии: на первом месте „Единая Россия“ с результатом более 83%, ЛДПР, Коммунистическая партия и „Справедливая Россия“, — пояснил Балицкий журналистам.

Ранее о предварительных результатах выборов в Горсовет Донецка, а также Народный совет ДНР сообщил председатель местного избиркома Владимир Высоцкий. По его словам, в обоих органах лидерство за собой сохранила партия «Единая Россия».