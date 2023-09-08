Выборы 08 сентября 2023, 20:45 Человек-паук проголосовал на выборах в Егорьевске Избиратель в костюме Человека-паука проголосовал на выборах в Егорьевске

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В Егорьевске на УИК № 519 пришел избиратель в костюме Человека-паука. Это оказался аниматор, который решил поучаствовать в голосовании без отрыва от работы.

Молодой человек пришел с анимационной программы, которая проходила неподалеку от участка. Чтобы не тратить время на переодевание, решил проголосовать прямо в костюме, чтобы потом снова вернуться к работе.

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«Все проходит быстро, главное — не забыть паспорт. Все оформили, выдали бюллетень, я проголосовал и могу идти. <…> Конечно, приходить и голосовать нужно», — заявил необычный избиратель.

Оказалось, что молодой аниматор голосует в первый раз, поэтому члены избирательной комиссии вручили ему шоколадку. Известно, что Человек-паук учился в школе, в которой находится избирательный участок.

С 8 по 10 сентября жители Подмосковья выбирают губернатора. В области впервые применяется формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В первый день голосования за процессом следили более тысячи молодых наблюдателей, прошедших обучение.