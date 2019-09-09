Челябинская область выбрала губернатором Алексея Текслера

Как указано на сайте областной избирательной комиссии, коммунист Константин Нациевский набрал 12,01% голосов избирателей. Виталий Пашин от ЛДПР получил симпатии 8,83% избирателей. Сергей Смышляев от «Родины» забрал себе 3,26% голосов челябинцев, Алексей Севастьянов от партии «Гражданская сила» — 3,21%.

Всего в голосовании приняли участие 45,14% избирателей от общего числа совершеннолетних жителей региона. На прошлых губернаторских выборах в 2014 году электоральная активность была ниже: на участки явились 42,48% избирателей.

Выборы губернаторов в России. Итоги на утро Подробнее

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел Единый день голосования. Избиратели отдавали свои голоса за будущих губернаторов, депутатов, мэров. Выборы состоялись в 85 регионах России.

По мнению главы Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаила Федотова, выборы в целом прошли нормально, но были и недостатки. О выявленных проблемах будет сообщено в докладе, который ляжет на стол президенту России Владимиру Путину.