Выборы 09 декабря 2023, 16:49 Чечня поддержала решение Путина участвовать в выборах Кадыров приветствовал решение Путина участвовать в выборах президента РИА «Новости»

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Вся Чечня поддерживает решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в условиях, когда почти весь мир ополчился на Россию, никто, кроме Путина, ну сумеет отстоять целостность и независимость государства.

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«Возглавив страну в самый сложный период ее истории, он сумел превратить ее в одну из самых могущественных держав», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни добавил, что благодаря решениям Путина российская экономика стала устойчивой к потрясениям. Россия, даже находясь под западными санкциями, продолжает активно развиваться.

Кадыров от лица всего чеченского народа заявил, что приветствует решение Путина баллотироваться на новый срок. Он также заверил о готовности выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего.

О планах участвовать в выборах Путин сказал накануне во время награждения участников спецоперации в Кремле. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение очень важным для России. По его мнению, Путин доказал свою эффективность на посту главы государства.