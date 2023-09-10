Выборы 10 сентября 2023, 19:12 Булаев допустил, что точечные изменения внесут в закон о выборах президента России Зампред ЦИК Булаев: точечные изменения могут внести в закон о выборах президента РИА «Новости»

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Перед выборами президента России в законодательство могут внести изменения. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, написал ТАСС.

«Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон. Над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идет, все нуждается в актуализации», — пояснил он.

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Аналог государственной автоматизированной системы «Выборы» запустят к президентской избирательной кампании 2024 года. Ее основное преимущество — в полной автономности. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что тестирование новой платформы начнется осенью.

ЦИК уже пригласил на президентские выборы в качестве наблюдателей глав центризбиркомов СНГ. С таким же предложением обратились к организаторам выборов в Национальную ассамблею Камбоджи. Выборы президента России 2024 года назвали судьбоносными для мира.