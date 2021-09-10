Будущая Госдума. Политологи сделали прогноз на расклад сил после выборов

На площадке МИА «Россия сегодня» 9 сентября прошел круглый стол «На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме». Эксперты пришли к выводу, что есть партия-лидер, которая получит абсолютное большинство в парламенте, а возможный приход пятой партии не сильно отразится на коалиционных стратегиях. В Подмосковье провели собственное мероприятие-обсуждение результатов круглого стола с региональными специалистами. Опрошенные «360» эксперты также поделились своими выводами.

Пятая партия

Во время круглого стола участники отметили, что избирательная кампания завершается. Они пришли к выводу, что существует партия-лидер, которая получит абсолютное большинство в парламенте. При этом возможное прохождение в Госдуму пятой партии едва ли существенно отразится на коалиционных стратегиях.

Директор Центра политического анализа, шеф-редактор сайта «Кремль.орг» Павел Данилин заявил «360», что не согласен с прогнозом возможного прохождения пятой партии в Госдуму. Он подчеркнул, что у партии «Новые люди» и «Партии пенсионеров» очень хорошие рейтинговые показатели.

«Действительно, мы практически не сомневаемся, что эти партии пройдут 3-процентный барьер. Но говорить с уверенностью о том, что они пройдут 5-процентный барьер, мы не можем. Потому что для этого должны быть какие-то дополнительные доказательства и факторы, которые могли бы повлиять на этот результат. Мы пока их не видим», — отметил он.

Данилин рассказал, что, по имеющимся сейчас прогнозам, у КПРФ будет примерно 18% голосов, у «Единой России» — 42-46%, у ЛДПР — около 11%, у «Справедливой России» — 7-8%.

«Складывая все это вместе с рейтингами других партий, я не вижу того, чтобы получалось прохождение в Госдуму вот этих двух партий. По крайней мере социологически это не очень выясняется. Безусловно, кто-то получит одномандатник. Но говорить о прохождении… Пока то, что мы видим, не дает понять, что это реально», — уточнил он.

Многодневное голосование и новые партии

Участники круглого стола также добавили, что в этом году партии по-разному подошли к новым инструментам голосования — многодневному и дистанционному. Несмотря на то, что оба этих вида голосования уже применялись, они все равно остаются в новинку для партий и избирателя. При этом избиратели обращают на них внимание.

Директор Института прикладных политических исследований, постоянный эксперт ведущих российских и зарубежных СМИ, автор тренинговых программ в рамках концепции GGR Григорий Добромелов отметил в разговоре с «360», что многодневное голосование для избирателей намного удобнее обычного.

«Это должно повысить явку, все-таки в три дня удобнее голосовать. И онлайн-голосование облегчает избирателям возможность голосовать», — отметил он.

При этом Павел Данилин подчеркнул, что не все партии приняли новые инструменты голосования.

«КПРФ продемонстрировала абсолютную ретроградность, проигнорировав этот элемент. И, более того, призывая своих избирателей не голосовать дистанционно и только в последний день. Это существенно снижает имеющийся электоральный потенциал партии. Недооценка электронных методов может дорого обойтись тем, кто сейчас призывает своих сторонников не голосовать электронно», — сказал он.

Участники круглого стола также пришли к выводу, что новые партии — самое интересное, что есть в выборах. С ними согласился Добромелов — он отметил, что именно они делают громкие заявления и вступают в активную конкурентную борьбу, пытаясь привлечь на свою сторону избирателей и получить дополнительные десятые процента голосов.

Если в прошлые разы малые партии набирали в сумме примерно 10%, то сейчас этот показатель увеличился практически в два раза. При этом в стране точно есть запрос на новые партии. Однако Павел Данилин уверен — в этом году его удалось удовлетворить.

«У нас и так 14 партий принимало участие в выборах, поэтому этот запрос удовлетворен целиком и полностью», — заключил он.