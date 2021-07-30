Жители Подмосковья, которые обратятся в Единый центр сбора наказов со своими предложениями, станут соавторами программы развития региона. Об этом во время посещения центра заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

В Единый центр сбора наказов поступило уже более 56 тысяч предложений от жителей. Фактически они станут соавторами программы развития региона «Подмосковье — территория перемен», заявил Брынцалов.

«Это маркер того, что люди нам доверяют, и программа, которую мы подготовим на основе поступивших предложений, можно будет реализовывать, опираясь на широкую поддержку жителей», — сказал он.

Лидер подмосковных единороссов обратил внимание, что подготовка программы — это не какая-то абстрактная кабинетная работа. Это встречи, звонки, предложения, озвученные в разных форматах. Партия слышит жителей Подмосковья и старается сразу принимать в работу самые острые вопросы.

В качестве примера Брынцалов привел недавнее решение о льготном проезде в коммерческом транспорте. Обращения по этому вопросу поступали неоднократно.

«Дело в том, что в Московской области 2108 маршрутов общественного транспорта, но только на 65% льготники имеют возможность бесплатного проезда. Остальные 35%, то есть 747 маршрутов, — коммерческие. Примерно 3,5 миллиона человек не могут полноценно воспользоваться льготами и скидками на проезд», — объяснил он.

С 1 августа в рамках пилотного проекта льготных проезд на коммерческих маршрутах введут в пяти городских округах — Чехове, Люберцах, Одинцове, Наро-Фоминске и Ленинском.

«В дальнейшем будем добиваться введения льготного проезда на коммерческих маршрутах на всей территории Московской области», — сообщил секретарь подмосковной «Единой России».

Брынцалов указал, что тема транспорта и дорог является одной из самых частых в обращениях от жителей. Больше всего инициатив — по темам «Городская среда» (порядка 13,9 тысячи), «Жилье/ЖКХ» (13,1 тысячи), и на третьем месте — «Транспорт и дороги» (10,9 тысячи).

Сбор предложений для программы «Подмосковье — территория перемен» стартовал 12 июля и продлится до середины августа. Единый центр сбора наказов расположен на базе регионального отделения партии «Единая Россия», он работает без выходных, каждый день с 09:00 до 20:00. Пожелания и наказы жителей принимают волонтеры.