Выборы 17 марта 2024, 13:49 Брынцалов отметил большое количество семей на участках в Подмосковье

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с супругой и сыновьями поучаствовал в голосовании на президентских выборах. Они посетили избирательный участок № 60 в Балашихе. Своими впечатлениями о ходе избирательного процесса парламентарий поделился в комментарии «360».

«По традиции голосую на этом избирательном участке, всей семьей пришли выбрать будущее нашей страны на следующие шесть лет. Со мной супруга и сыновья. Дочь выбрала дистанционного электронное голосование», — рассказал Брынцалов.

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Он отметил, что все дни выборов посещал избирательные участки в разных городах и городских округах Московской области. Ездил примерно в одно и то же время — с 12:00 и ориентировочно до 14:00. Сравнивая обстановку на участках, Брынцалов обратил внимание, что в воскресенье на голосование приходит больше семей с детьми.

«Специфика немного менялась. Сегодня, на мой взгляд, больше семейные пары идут с детьми. Для людей это как семейная традиция. Воскресенье, хорошая погода, концерты, Масленица. Это вдвойне повышает настроение. Люди могут не только выполнить гражданский долг, но и поучаствовать в таких праздничных организованных мероприятиях», — заключил Брынцалов.