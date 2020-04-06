Большинство жителей Польши отказалось от выборов президента по почте
Лаборатория United Surveys выяснила, что около 57% граждан Польши негативно восприняли заочный формат голосования на президентских выборах. Его предложили в правящей партии «Право и Справедливость». Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации сайта «Аргументы и факты», первый тур выборов назначен на 10 мая, однако препятствием для привычного проведения стал риск распространения коронавирусной инфекции. Заочно голосовать готовы лишь 25% жителей Польши.
Ими оказались сторонники действующего президента Анжея Дуды (65%) и вице-председателя Национального движения Кшиштофа Босака (72%).