Большинство жителей Польши отказалось от выборов президента по почте

По информации сайта «Аргументы и факты», первый тур выборов назначен на 10 мая, однако препятствием для привычного проведения стал риск распространения коронавирусной инфекции. Заочно голосовать готовы лишь 25% жителей Польши.

Ими оказались сторонники действующего президента Анжея Дуды (65%) и вице-председателя Национального движения Кшиштофа Босака (72%).