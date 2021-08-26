Больше кандидатов и выше конкуренция. Фонд исследования проблем демократии подвел итоги регистрации на выборы-2021

В РИА «Новости» в рамках круглого стола ЭИСИ прошла презентация доклада Фонда исследования проблем демократии по итогам этапа выдвижения на выборах в 2021 году. Участники отметили, что в этом году значительно снизилось число отказов в регистрации на выборы, а значит выросла конкуренция. С их мнением согласились эксперты, с которыми побеседовал «360».

Конкурентные выборы

На выборах в 2021 году значительно снизилось количество отказов в регистрации. Речь идет как о выборах депутатов в Госдуму, так и в законодательные органы власти по 39 регионам. Член Общественной палаты Московской области, куратор патриотического проекта «Передвижники» Дмитрий Шалыгин рассказал «360», что это связано с несколькими факторами.

«Конечно, и ЦИК России ведет разъяснительную работу, и опыт политической борьбы и подготовки документов стал гораздо выше. Поэтому меньше отказов. Уже и подписи правильно собирают, кому они нужны. Кому не нужны — правильно сдают декларации, справки», — отметил он.

Член Общественной палаты Подмосковья, председатель общественной палаты городского округа Люберцы Петр Ульянов уверен, что это явление имеет положительную динамику.

«Мы видим, что количество зарегистрированных возрастает — это очень хорошая динамика. Это и государство, которое позволяет, и сами партии, которые более серьезно подходят к избирательному процессу, тем самым давая избирателям делать свой выбор», — пояснил он.

Из-за снижения количества отказов в регистрации выросло число кандидатов, которые примут участие в выборах, а значит увеличилась конкуренция.

«Чем больше людей принимает участие в выборах, чем больше партий, тем выше становится конкуренция. Начинаются состязания программ, личностей, состязание партий. Конечно же, чем больше будут зарегистрированы — тем выше конкуренция. Но мы понимаем, что есть новые, вновь зарегистрированные партии. Они могут не набрать тот барьер, который установлен законом. В этом случае они приобретут опыт и, наверное, в следующий раз пройдут. И с этим рациональным распределением выгоднее, скорее всего, быть крупной партией», — отметил Шалыгин.

«От этого выиграет электорат, который увидит ту программу, которую захочет поддержать. Всегда при наличии выбора повышается конкуренция, потому что каждая политическая партия будет бороться за избирателя», — уточнил Ульянов.

Опыт участия

Больше всего незаверенных и незарегистрированных на выборах в ГД РФ кандидатов из федеральных списков — у партии «Новые люди» и у «Партии Роста». Меньше всего таких случаев — у КПРФ и «Яблока». Число отказов в регистрации на выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам снизилось: с 245 отказов в 2016 году до 180 — в 2021 году.

«Это связано с внутрипартийной работой, подготовкой кадров внутри партии, внутрипартийной конкуренцией. Конечно же, люди стали интересоваться общественно- политической жизнью, более ярче, более активнее принимать в ней участие. Из-за этого скамейка запасных каждой каждой партии, так сказать, увеличилась. Стоит отметить, что некоторые партии, в том числе самые крупные, например, „Единая Россия“, проводят праймериз. В нем могут принять участие не члены партии — это тоже увеличивает процент активных, интересных людей, которые участвуют, вливаются в политическую жизнь», — пояснил тенденцию Шалыгин.

Обычно отказы в регистрации происходят по нескольким причинам: кандидаты сами уведомляют избирательные комиссии о своем отказе от участия в выборах, скрывают сведения о неснятой или непогашенной судимости или предоставляют недостаточное количество достоверных подписей. Происходят и курьезные случаи. Например, когда кандидаты требуют зарегистрировать их для участия в выборах без сбора подписей.

При регистрации партийных списков уменьшилась доля отказов в регистрации. В 2016 году отказы получили 16,7% партий, подавших списки для регистрации, а в 2021 — только 6,7% партий. При этом возросла доля регистрации списков, которые выдвигали политические партии: в 2016 году зарегистрировали 77,8% списков, а в 2021 — уже 93,3% списков.

Также выросло среднее (на партию) количество зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Госдуму. В 2016 каждая партия зарегистрировала в среднем 252 кандидата, в 2021 году — 261.

«Это количество привлечения электоральной базы каждого кандидата и фиксация тех людей, которые готовы представлять интересы населения в конкретных муниципальных образованиях, субъектах — согласно региональным спискам, которые зарегистрированы в избирательных комиссиях», — подчеркнул Петр Ульянов.

Выборы в Подмосковье

В Московской области также провели собственное мероприятие-обсуждение доклада с региональными экспертами. Из итогов регистрации по одномандатным округам за 2016–2021 годы видно, что процент регистрации в Подмосковье снизился, но число персон увеличилось.

«[Причиной является] политическая конкуренция прежде всего, и люди интересуются. Скажем так: общественно-политическая жизнь Подмосковья яркая, конкурентная сама по себе. Поэтому количество людей, которые хотят себя попробовать в новом качестве, в качестве депутата разного уровня, увеличивается автоматически», — пояснил Дмитрий Шалыгин.