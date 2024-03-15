Выборы 15 марта 2024, 08:39 Более тысячи избирательных участков открылись в Ленобласти В Ленобласти открылись 1007 избирательных участков Unsplash

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В Ленинградской области началось голосование за президента России. Открылись более тысячи избирательных участков, сообщило региональное правительство.

«Сегодня, в 08:00 в Ленинградской области открылись 1007 избирательных участков», — объявила пресс-служба.

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В регионе насчитали 1 421 905 избирателей. Кроме того, открыли 12 временных избирательных участков в больницах, СИЗО и воинских частях. Жители соседних стран, в том числе Эстонии, смогут проголосовать в Ивангороде. На всех участках, за исключением временных, установили видеонаблюдение с возможностью трансляции на служебный портал или средства видеорегистрации.

На 194 избирательных участках подключат комплексы обработки бюллетеней. Там смогут проголосовать более 333 тысяч человек, или 23,45% от общего числа избирателей региона.

Одновременно с Ленобластью избирательные участки открылись во всех регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, живущих по московскому времени. На участие в дистанционном электронном голосовании заявились около пяти миллионов россиян.