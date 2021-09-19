Более 99% военнослужащих армии РФ проголосовали на выборах

Участие в голосовании 17–19 сентября приняли 99,8% военного электората российской армии. Об этом сообщил замминистра обороны России Николай Панков на брифинге в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Он уточнил, что в выборах в общей сложности принимают участие более 1,2 миллиона военнослужащих и гражданских специалистов. При этом большая часть голосует на общих избирательных участках — по месту прописки.

«Те цифры, которые я сегодня озвучил, они меня приятно удивляют: 99,8% военного электората на данный момент уже проголосовало. Восточный военный округ — 100%, Центральный военный округ — 100%», — отметил Панков. Его процитировал «Интерфакс».

Панков добавил, что у руководства Минобороны страны нет никаких данных о возможном принуждении военнослужащих к голосованию. Он подчеркнул, что это просто слухи, и полностью исключил подобные случаи. Замминистра обороны уточнил, что с людьми, которые отвечают за организацию этой работы в Вооруженных силах РФ, с завидной регулярностью проводили селекторные совещания.

«И мы действительно ставили вопросы следующим образом: не гнаться за явкой. Это, если хотите, была новелла этого года. Задача — создать условия для всех желающих принять [участие] в голосовании», — заключил он.