Выборы 10 сентября 2023, 13:44 Более 93% избирательных участков в России разместили на первых этажах зданий ЦИК: инвалиды могут проголосовать на первых этажах зданий на 93% участков РИА «Новости»

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В России 93% избирательных участков разместили на первых этажах зданий. Это всего на 2% больше, чем на выборах в позапрошлом году, но в этом плане практически удалось достичь потолка, отметил член ЦИК Николай Левичев.

«Нам удалось <…> добиться размещения помещений для голосования на первых этажах зданий 93% [участков]. По сравнению с выборами 2021 года шаг небольшой, <…>, но это говорит о том, что мы почти уперлись в потолок», — процитировал его ТАСС.

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На первых этажах участки размещали почти везде, где для этого была малейшая возможность, подчеркнул Левичев. На этажах повыше их располагали только в тех редких случаях, когда для них не находилось других «достойных помещений». Избирателям с инвалидностью помогали волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Подольске создали условия для голосования слабовидящих и незрячих избирателей. В местах их проживания в городском округе заработали три избирательных участка.