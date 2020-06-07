Более 92 тысяч москвичей проголосуют по поправкам к Конституции онлайн

Более 92 тысяч москвичей уже зарегистрировались для электронного голосования по поправкам к Конституции России. Запись на участие продлится до 21 июня.

Об этом сообщил официальный портал мэра Москвы. Уточняется, что зарегистрироваться на электронное голосование можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Но сегодняшний день заявки подали уже 92 123 жителя столицы.

Зарегистрироваться и получить доступ к онлайн-голосованию может любой житель Москвы. Для этого ему нужно будет заполнить онлайн-форму. В ней надо указать фамилию, имя отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и СНИЛС. Эту информацию сопоставят со сведениями из центральной базы данных избирателей — государственной автоматизированной системы «Выборы». Участвовать в электронном голосовании смогут только те пользователи, которые успешно пройдут проверку.

Оно начнется для москвичей с 10:00 25 июня. Специально для этого создали отдельный портал. Для того чтобы отдать свой голос, пользователь должен будет авторизоваться на платформе с помощью учетной записи на одном из порталов (mos.ru или gosuslugi.ru) и перейти на страницу электронного бюллетеня. После этого появится поле для ввода индивидуального кода — он придет в СМС на указанный номер.

Электронный бюллетень не отличается от обычного. Пользователю предложат ответить всего на один вопрос. Если он одобряет поправки к Конституции, нужно выбрать поле «Да», если нет — поставить галочку в графе «Нет». Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.