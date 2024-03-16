Важное 16 марта 2024, 13:43 Более 90 тыс. кибератак отразили в первый день выборов на ресурсы ЦИК и «Госуслуги» «Ростелеком»: отражены более 90 тысяч атак на ресурсы ЦИК и «Госуслуги» РИА «Новости»

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Более 90 тысяч кибератак совершили на ресурсы Центризбиркома и «Госуслуг» в ходе выборов. Об этом заявил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов.

«Конечно, вчера на наши ресурсы произошло очень большое количество атак, попыток атак — более 90 тысяч кибератак было совершено на ресурсы порталов выборов», — указал он.

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Ляпунов пояснил, что речь идет об атаках на ресурсы ЦИК, дистанционного электронного голосования, «Госуслуг». По его словам, это большое количество атак, которое в восемь раз превышает число, зафиксированное в прошлом году в единый день голосования.

«В 12:47 на портал ДЭГ пошла крупная атака. У некоторых пользователей была повышенная нагрузка», — добавил он.

Вице-президент «Ростелекома» обратил внимание, что атаки фиксируют из-за рубежа — из Западной Европы, Северной Америки и с территории Украины.

«Все они были отражены. Кроме того, заблокировано более 100 ресурсов, порталы, похожие на ЦИК, „Госуслуги“ и федеральную платформу ДЭГ», — указал Ляпунов.