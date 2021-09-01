Более 7 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах в Госдуму

Участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы приняли участие 7717 избирателей в 10 регионах России. Речь идет о жителях труднодоступных и удаленных районах, а также об экипажах судов, которые во время выборов уйдут в плавание. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она напомнила, что досрочное голосование на выборах в Госдуму проходит в 36 российских регионах с 29 августа по 16 сентября.

«По состоянию на 31 августа в 10 субъектах: Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах — досрочно проголосовали 7717 избирателей», — заявила Памфилова.

Она добавила, что на судах проголосовали 1279 человек, а в труднодоступных районах 6438 избирателей.

Памфилова поблагодарила членов избиркомов, которые преодолевают огромные расстояния, в том числе на гужевом транспорте, чтобы избиратели смогли отдать свои голоса.

«Мы знаем, в каких сложных условиях вы работаете, доблестно, ответственно и с большим желанием исполняя свой долг», — сказала глава ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в течении трех дней: 17, 18 и 19 сентября. В единый день голосования в девяти регионах России выберут губернаторов и новые составы 39 региональных парламентов.