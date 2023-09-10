Выборы 10 сентября 2023, 20:23 Более 50 обращений поступило на горячую линию общественной палаты Подмосковья за день ОП РФ: на горячую линию Подмосковья по выборам за день позвонили более 50 раз Pxhere

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В единый день голосования на горячую линию Общественной палаты Подмосковья звонили более 50 раз. Об этом рассказала представитель Общественной палаты России и первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

«Только за сегодня рассмотрели 82 обращения, более 50 обращений [поступило] на горячую линию Общественной палаты Московской области», — сказала она.

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По словам Дмитриевой, все заявки обрабатываются. Никаких существенных нареканий по выборам, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не зафиксировали.

Явка на голосовании в Московской области на 18:00 составила 54,70%. Всего на участки пришли 3 067 221 человек. При мощи ДЭГ свой выбор сделали 391 888 человек — 88,01% от числа зарегистрировавшихся.

В Подмосковье работали 3983 избирательных участка, из них 3928 — постоянных и 43 — временных. Они закрылись 10 сентября в 20:00.