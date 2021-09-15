Более 413 тысяч наблюдателей будут контролировать ход выборов в России в этом году. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Она уточнила, что по предварительным данным, число наблюдателей составит 413 616 человек. Всего списки наблюдателей представили 16 политических партий, сообщило РИА «Новости».

«Пока еще идет обработка. От кандидатов-одномандатников — 68 тысяч 611 наблюдателей, партий — 253 230, субъектов общественного контроля — порядка 100 тысяч», — уточнила Памфилова на заседании ЦИК.

Она добавила, что подавляющее большинство наблюдателей будут добросовестно обеспечивать интересы избирателей.

Накануне Памфилова сообщила о создании тотальной системы видеонаблюдения за процедурой голосования на выборах в Госдуму. По ее словам, видеокамеры установлены на 96% избирательных участков страны.

Руководитель подмосковного штаба общественного наблюдения за выборами Александр Тарасев ранее назвал недопустимыми попытки перекрыть камеры любыми предметами. Помимо этого, не должно быть замен карт памяти или внезапных отключений камеры якобы для технического обслуживания. Тарасев предупредил, что ЦИК будет фиксировать все эти моменты.

Выборы разных уровней пройдут в России с 17 по 19 сентября.