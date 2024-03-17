Выборы 17 марта 2024, 22:12 Более 40% протоколов обработали на выборах президента в России РИА «Новости»

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На президентских выборах в России обработали 40% протоколов. Об этом сообщили на сайте ЦИК.

Глава государства Владимир Путин набрал 87,34% голосов. Второе место у кандидата от КПРФ Николая Харитонова (4,11%).

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По данным Центризбиркома, Путин набрал 88,8% голосов после обработки 70,09% бюллетеней на выборах президента России в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о первых результатах на президентских выборах. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже поздравил его с победой на выборах.