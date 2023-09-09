Важное 09 сентября 2023, 09:52 Более 327 тысяч избирателей проголосовали дистанционно в Подмосковье piqsels

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В дистанционном электронном голосовании в Московской области приняли участие уже 327 636 избирателей. Это 73,58% всех зарегистрировавшихся на ДЭГ.

Всего желание проголосовать дистанционно изъявил 445 261 избиратель. Бюллетени получили 328 863.

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В первый день выборов, 8 сентября, системой ДЭГ воспользовались 317 188 жителей региона. Всего в выборах губернатора участвовали более 1,2 миллиона избирателей. К 20:00 явка достигла 22,43%. Сегодня в 08:00 избирательные участки вновь открылись и принимают желающих проголосовать стационарно.

Также стало известно, что число проголосовавших на выборах мэра Москвы в онлайн-формате уже превысило 1,6 миллиона. Избирателям выдали 1 600 892 бюллетеня, от них получили 1 563 100 заполненных бюллетеней.

Трехдневное голосование ввели еще в период пандемии из санитарных соображений, но такой формат оказался удобен многим избирателям, особенно дачникам, и сохранился до сих пор.