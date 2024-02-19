Выборы 19 февраля 2024, 15:05 Более 2,55 млн избирателей подали заявки на участие в ДЭГ ЦИК: в дистанционном голосовании на выборах будут участвовать 2,55 млн человек РИА «Новости»

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Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали более 2,55 миллиона избирателей. Такие данные появились на экранах во время совещания Центральной избирательной комиссии с членами Совета Федерации, сообщало РИА «Новости».

Участвовать в онлайн-голосовании собираются 2 550 644 человека. Еще 1 025 736 россиян подали заявки на голосование по месту нахождения через сервис «Мобильный избиратель». Прием заявлений закончится 11 марта.

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В бюллетенях на выборах президента России в 2024 году будут фамилии четырех кандидатов. За пост главы государства поборются самовыдвиженец Владимир Путин, а также Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным соцопросов, отдать свой голос за Путина готовы 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

Избиратели могут сделать свой выбор несколькими способами: лично, через ДЭГ или приложение «Мобильный избиратель». Надомное голосование возможно лишь по уважительной причине: инвалидность, состояние здоровья, уход за нуждающимися лицами.