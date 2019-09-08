Более 220 тысяч бюллетеней перепечатали в Севастополе из-за ошибки

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Комиссии тестировали работу комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) с реальными бюллетенями. Выяснилось, что типография, изготавливающая их, не выполнила техническое требование. Именно из-за этого КОИБы не смогли принять листы.

Сотрудники комиссий рассказали работникам типографии об ошибке. После этого полиграфическое производственное предприятие выпустило необходимое количество новых бюллетеней, которые соответствовали требуемым параметрам. В итоге все КОИБы-2017, за исключением комплексов на двух участках, заработали.

Бракованные бюллетени опечатаны, позднее их сдадут в типографию, добавил Даниленко.

КОИБы-2017, установленные на шести округах в Севастополе, не читали бюллетени из-за несоответствия толщины линии рамки.

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Единый день голосования проходит в России 8 сентября. В Москве и еще 12 регионах выбирают членов регионального парламента, в 17 субъектах РФ — губернатора, в трех — мэров региональных столиц. Кроме того, на довыборах избиратели определяются с четырьмя депутатами Госдумы.

В Севастополе по смешанной системе проходят выборы депутатов второго созыва законодательного собрания. В парламенте региона числятся 24 депутата, из них 16 избираются по партийным спискам, восемь — по мажоритарным округам.

К избирательному процессу допущены четыре парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», а также «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунисты России».