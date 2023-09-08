Выборы 08 сентября 2023, 12:27 Более 213 тысяч человек дистанционно проголосовали на выборах губернатора в Подмосковье Около 213 тысяч человек дистанционно проголосовали на выборах главы Подмосковья РИА «Новости»

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В выборах губернатора в Московской области в режиме дистанционного электронного голосования приняли участие уже 213 180 человек — 47,88% избирателей. Таковы данные на 12:08 по московскому времени.

Всего на ДЭГ зарегистрировался 445 261 избиратель. Участникам голосования выдали 214 287 бюллетеней.

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Уже к 11:35 в выборах в режиме дистанционного электронного голосования приняли участие около половины зарегистрировавшихся — 202 668 человек.

К 10:00 явка достигла 3,75%. На избирательных участках в регионе проголосовали свыше 226 тысяч избирателей.

Дистанционное электронное голосование организовали в 25 российских регионах, в 18 из них — впервые. Новая форма голосования призвана не заменить общепринятую, а дополнить ее: избиратели могут прийти на участок и лично. Результаты ДЭГ опубликуют максимум в течение полутора часов после окончания выборов.