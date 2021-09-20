Более 20 НПО предложили запретить из-за вмешательства в выборы

Генпрокуратуру попросили признать нежелательными более 20 неправительственных организаций (НПО). Их заподозрили во вмешательстве в выборы в Госдуму. Об этом заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев.

«Это была спланированная кампания по распространению „подсказок“ и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования», — сказал Пискарев.

Он добавил, что более 20 организаций во время избирательной кампании открыто призывали Twitter, Facebook и Google игнорировать требования законодательства об удалении запрещенного контента. Также компании призывали не исполнять предписания компетентных органов.

«Комиссией подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру с предложением о признании данных НПО нежелательными на территории России», — сообщил председатель комиссии.

Выборы в Государственную думу проходили в России с 17 по 19 сентября. После закрытия всех избирательных участков начался подсчет голосов.