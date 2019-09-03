Более 2 млн избирателей проголосуют 8 сентября в Подмосковье

В Красногорске прошла встреча, посвященная предстоящему Единому дню голосования. На ней присутствовали региональные лидеры политических партий, которые участвуют в выборах 8 сентября. В Подмосковье они пройдут более чем в 30 городских округах.

Жителям предстоит проголосовать за местных депутатов. 19 советов переизбираются в связи с истечением срока полномочий, еще восемь — в связи с преобразованием в городские округа или объединением. Речь идет о таких муниципалитетах, как Волоколамский, Воскресенск, Лотошино, Орехово-Зуевский Пушкинский, Раменский, Сергиев Посад и Щелково. На 584 депутатских кресла претендуют более 2,5 тысячи кандидатов. Правом голоса на выборах 8 сентября обладают более двух миллионов избирателей.

«Сама система должна работать безукоризненно. Понятно, что здесь присутствуют представители разных политических партий, и мы все заинтересованы, чтобы выборы прошли максимально чисто, прозрачно», — отметил губернатор региона Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Для безукоризненной работы системы разработали специальное приложение. С его помощью выборы пройдут на высшем уровне.

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«Для нас разработано мобильное приложение, которое позволяет члену комиссии включить режим видеосвязи, записать и приложить к нему, например, фото на фиксацию, направить нам в информационный центр, где члены комиссии будут каждое такое сообщение обрабатывать на легитимном абсолютно уровне», — добавил Илья Березкин, председатель Мособлизбиркома.

На предстоящих выборах будет 338 самовыдвиженцев. Более двух тысяч кандидатов идут от политических партий. Они представляют 13 объединений. Среди них не только парламентские, но и региональные. Каждый третий избирательный участок будет оснащен комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). За порядком в этот день будут следить почти 6,5 тысяч сотрудников полиции.