Выборы 09 сентября 2023, 16:33 Более 1,8 миллиона человек проголосовали в Подмосковье на выборах губернатора Глава Мособлизбиркома Березкин: явка в Подмосковье на 15:00 составила 33,31%

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Явка на второй день голосования на выборах губернатора Подмосковья к 15:00 составила 1 857 609 человек. Это 33,31% от общего числа избирателей, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

Жители могут сделать волеизъявление не только на участках, но и с помощью дистанционного электронного голосования. По данным сервиса «Госуслуги», с помощью ДЭГ свои голоса отдал 348 661 избиратель. Это более 78% из тех, кто заявлялся на дистанционное голосование, отметил Березкин.

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«Численность наблюдателей составляет 19 960 человек. Поступило 12 сообщений о нарушениях на горячую линию», — добавил он.

Всего в Московской области право на участие выборах имеют более шести миллионов человек. Подмосковье является вторым регионом по количеству избирателей среди остальных субъектов России.

Явка на выборы в Херсонской области утром 9 сентября достигла 58,42%, сообщила председатель избиркома региона Мария Захарова. По ее словам, голосование идет в штатном режиме, показатель еще будет расти.

Круглосуточное наблюдение за губернаторскими и муниципальными выборами в регионе позволяет устранять вероятные недочеты в режиме реального времени. Все выявленные технические проблемы исправили в кратчайшие сроки.