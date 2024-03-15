Выборы 15 марта 2024, 18:02 Более 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах через ДЭГ Ковалев: свыше 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах президента через ДЭГ РИА «Новости»

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Более 1,5 миллиона человек в Москве приняли участие в президентских выборах через дистанционное электронное голосование. Об этом сообщил «Ведомостям» глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

На заседании штаба в 15:30 по московскому времени председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что в голосовании приняли участие 2,3 миллиона жителей города. По ее словам, ДЭГ пользуется у избирателей беспрецедентной популярностью.

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«При этом система электронного голосования Москвы выдерживает высокую нагрузку и показывает хорошие результаты при наплыве избирателей», — отметила Кириллова.

По словам Ковалева, выборы главы государства традиционно пользуются самым высоким спросом у жителей столицы. Руководитель общественного штаба напомнил, что москвичи могут отдать голос на странице elec.mos.ru и на избирательных участках.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже проголосовал на президентских выборах. Глава столицы сообщил, что отдал голос онлайн, и назвал электронную систему очень удобной.