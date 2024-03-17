Выборы 17 марта 2024, 13:04 Более 1100 международных наблюдателей и экспертов приехали на выборы президента РФ На выборах президента РФ работают более 1115 зарубежных наблюдателей и экспертов РИА «Новости»

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Международные наблюдатели и эксперты из 129 стран мира приехали на выборы президента России. Председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге сообщила, что всего за процессом следят 1115 зарубежных специалистов.

«В России сейчас работают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки», — уточнила она.

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Памфилова поблагодарила прибывших в Россию экспертов и наблюдателей за мужество и указала на их профессионализм. Люди, подчеркнула Памфилова, решили собственными глазами увидеть, что происходит в стране, и не основывать мнение на лжи, которую тиражируют «ручные западные СМИ».

Выборы президента в России впервые проходят в формате трехдневного голосования. Оно началось 15 марта и завершится в воскресенье. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Николай Харитонов и Владислав Даванков.