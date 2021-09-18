Более 100 DDоS-атак обрушилось на сервис по наблюдению за онлайн-выборами

Статистика по электронному голосованию загружалась на сервис по наблюдению за онлайн-выборами с опозданием из-за DDoS-атак. За день специалисты ДИТ Москвы отразили более 100 таких нападений.

Мосгоризбирком уточнил в своем Telegram-канале, что отображение процесса записи соответствовало реальному времени записи в блокчейн.

«Специалистам ДИТ Москвы удалось отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием», — отмечено в публикации.

Сначала служба поддержки вернула корректное отображение статистики онлайн-голосования в целом, а затем занялась приведением в порядок данных по избирательным округам.

«Запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев», — подчеркнули в Мосгоризбиркоме.

Работу системы онлайн-голосования постоянно контролируют IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информацию о них печатают на специальном принтере в зашифрованном виде.