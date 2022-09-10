Более 10% избирателей проголосовали в Московской области | 360°

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10 сентября 2022, 16:37

Более 10% избирателей проголосовали в Московской области

Мособлизбирком: в Подмосковье проголосовали более 67 тысяч жителей

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По состоянию на 15:00 в Московской области проголосовали 67 842 человека — 10,03% от числа всех избирателей. Об этом сообщил Мособлизбирком.

В регионе сегодня проходят дополнительные выборы депутата в облдуму по Воскресенскому одномандатному округу № 2 и муниципальные выборы депутатов в советы депутатов в городских округах Павловский Посад, Ступино, Клин, Наро-Фоминск, Шаховская и в Рузском городском округе.

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В Московской области действуют 515 избирательных участков. Они заработали в 08:00.

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В России с 9 по 11 сентября проходят выборы 15 высших должностных лиц регионов, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов и депутатов органов местного самоуправления.

ЦИК РФ

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