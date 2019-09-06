Более 600 бригад скорой помощи задействуют в единый день голосования в Подмосковье

8 сентября в Подмосковье состоится единый день голосования. В связи с этим свыше 600 бригад скорой помощи переведут на усиленный режим работы.

«Единый день голосования — важное событие, затрагивающее каждого социально активного и неравнодушного человека. Важно, чтобы каждый житель чувствовал себя безопасно и комфортно. В связи с этим на усиленный режим работы переведены более 600 бригад скорой медицинской помощи», — отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Министр добавила, что 8 сентября, в воскресенье, в нескольких муниципалитетах Подмосковья пройдут Дни города. Бригады Московской областной станции скорой медицинской помощи также будут принимать участие в обеспечении экстренной медпомощью жителей данных территорий.

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Помимо усиленного режима работы медицинской помощи власти Подмосковья привлекли для охраны избирательных участков свыше 4,1 тысячи силовиков.

В воскресенье, 8 сентября, изберут советы депутатов в 31 городском округе. Будут работать почти 1,5 тысячи избирательных участков.