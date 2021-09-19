Бокерия назвал правильной организацию выборов с точки зрения санитарных норм

Организаторы трехдневного голосования учли все санитарные нормы и требования при организации. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комиссии по охране здоровья граждан и развития здравоохранения Общественной палаты России Лео Бокерия.

Он отметил, что эпидемическая ситуация в стране относительно улучшилась по сравнению с тем, что было еще несколько месяцев назад, но угроза все равно сохраняется.

«Сами по себе выборы организованы очень правильно с медицинской точки зрения. <.> Поэтому все в масках, соблюдается дистанция», — заявил Бокерия.

В воскресенье, 19 сентября, завершается голосование на выборах в Государственную думу. Депутаты избираются по смешанной избирательной системе: половина проходит в нижнюю палату парламента по спискам, вторая часть идет по одномандатным округам.

В федеральные списки своих кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

В девяти регионах России жители выбирают губернаторов. Еще в трех глав регионов назначат местные Заксобрания. В 39 субъектах голосованием выбирают новые составы местных парламентов. Итоги голосования начнут подводить после закрытия участков в Калининградской области в 21:00 по московскому времени.