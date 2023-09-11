Выборы 11 сентября 2023, 14:05 «Били наотмашь». Памфилова заявила о 175 тысячах атак на портал ЦИК Памфилова: за время выборов портал ЦИК пережил 175 тысяч атак РИА «Новости»

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За время проведения выборов портал Центризбиркома пережил 175 тысяч опасных атак. Об этом в ходе брифинга заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Кроме того, наш сайт подвергся трем DDoS-атакам, общей продолжительностью, представьте себе, более 16 часов», — отметила она.

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По ее словам, на протяжении этого время злоумышленники целенаправленно били в одно место, но сайт выдержал.

«Интернет-портал ЦИК России пережил за эти дни 175 тысяч потенциально опасных воздействий, говорю очень корректно и мягко», — добавила Памфилова.

В действительности, по ее словам, речь идет о достаточно мощных ударах. Почти 90 тысяч из общего числа атак представляли воздействие высокой активности.

«Били наотмашь, фигурально выражаясь, в виртуальной среде», — заключила председатель ЦИК.

Система ДЭГ во время выборов пережила более 27 тысяч DDоS-атак, отмечал ранее сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.