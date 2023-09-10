Выборы 10 сентября 2023, 22:15 «Безусловное значение». Медведев назвал голоса жителей Донбасса очень важными для «Единой России» Медведев: голоса жителей Донбасса имеют для «Единой России» безусловное значение Викимедиа

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Голоса жителей новых регионов имеют для «Единой России» абсолютное значение. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на совещании с региональными отделениями по итогам единого дня голосования. В результате выборов жители Донбасса получили легальную российскую власть, подчеркнул политик.

Медведев сказал, что предварительные результаты показывают: партия выступила достойно. В настоящий момент на выборах в заксобрания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лидирует «Единая Россия».

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Он также отметил, что голосование в новых регионах проходило в очень сложных условиях, а враг безустанно «нагнетал страсти».

По словам Медведева, кандидаты от партии провели более 860 тысяч встреч с избирателями за время своих кампаний. Они находились в постоянной связи с жителями и получали от них наказы, подчеркнул политик.