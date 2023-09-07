Выборы 07 сентября 2023, 12:31 «Беспрецедентная открытость». Памфилова оценила систему наблюдения за ДЭГ Глав ЦИК Памфилова: все подкованные специалисты могут проверить работу ДЭГ РИА «Новости»

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Все технически подкованные специалисты могут проверить, как работает система дистанционного электронного голосования. Процесс максимально дебюрократизировали. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на открытии информационного центра избиркома.

Она отметила, что уже через несколько часов произойдет «разделение ключей шифрования» — обязательная процедура перед началом ДЭГ. В 75 субъектах РФ в УИК будут работать камеры видеонаблюдения, средства видеорегистрации. Видеонаблюдение расширяется не только на федеральном, но и на региональных уровнях.

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«Мы пошли на такую беспрецедентную открытость — каждый технически подкованный специалист может проверить, как работает система. Мы тесно взамодействуем с Общественной палатой и Общественными палатами субъектов, партиями по вопросами наблюдения за ДЭГ, и очень существенно продвинулись», — подчеркнула Памфилова.

На портале наблюдателей зарегистрировались более 200 человек. ЦИК по-прежнему работает с «классическими наблюдателями», которые должны быть технически подготовлены, но не только с ними, отметила Памфилова.

«И партии могут назначать наблюдатели ДЭГ. <…> Мы максимально дебюрократизировали процесс», — указала она.

Электронное голосование впервые пройдет в 18 регионах страны.