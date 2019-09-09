  • Беглов лидирует на выборах главы Санкт-Петербурга

    09 сентября 2019, 05:19

    Валерия Шафирко

    Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам обработки 80,76% протоколов, лидирует на выборах губернатора, он набирает 64,41% голосов избирателей. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Следом за ним идет кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова, у нее 17,22% голосов, на третьем месте представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов, его показатель 15,98%.

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    Выборы в Санкт-Петербурге были организованы на 1944 участках. По данным городской избирательной комиссии, явка на выборах губернатора на 18:00 превысила 23,69%. Также в воскресенье, 8 сентября, в северной столице прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов.

    Александр Беглов был назначен исполняющим обязанности губернатора в октябре прошлого года. Ранее он являлся полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

    В России 8 сентября состоялся единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, в Москве прошли выборы депутатов Мосгордумы.

    По предварительным данным, на выборы в Мосгордуму пришли более 21% избирателей столицы. Явка в Московской области составила 20,46%