Беглов лидирует на выборах главы Санкт-Петербурга

Следом за ним идет кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова, у нее 17,22% голосов, на третьем месте представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов, его показатель 15,98%.

На выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт Подробнее

Выборы в Санкт-Петербурге были организованы на 1944 участках. По данным городской избирательной комиссии, явка на выборах губернатора на 18:00 превысила 23,69%. Также в воскресенье, 8 сентября, в северной столице прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов.

Александр Беглов был назначен исполняющим обязанности губернатора в октябре прошлого года. Ранее он являлся полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

В России 8 сентября состоялся единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, в Москве прошли выборы депутатов Мосгордумы.

По предварительным данным, на выборы в Мосгордуму пришли более 21% избирателей столицы. Явка в Московской области составила 20,46%