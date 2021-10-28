Банк России отозвал лицензию у большой страховой компании

Центральный Банк России отозвал лицензию у страховой компании «Колымская». Документ с таким приказом опубликовали на сайте регулятора.

В следующем опубликованном документе банк объяснил, что компания отказалась проводить некоторые обязательные по лицензии действия, исходящие из-заключенных договоров страхования. В этом же заключении отметили, что к неисполнению обязательств компанию привела нехватка денежных средств.

ЦБ на полгода назначил госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» временной администрацией «Колымской». Этот приказ подписал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

Страховая компания «Колымская», по данным журнала Forbes, специализировалась на страховании жизни. Ей принадлежали 11 филиалов в западной части страны, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Интересно то, что именно эта компания получила лицензию на страховую деятельность 16 видов одной из самых первых — в числе первых 150 организаций. «Колымская» сотрудничала с самыми крупными банками России.