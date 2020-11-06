Байден пообещал стать президентом для всех американцев

«Позвольте внести ясность: я с гордостью вел кампанию, как демократ, но буду управлять как американский президент», — сказано в заявлении.

Также кандидат выступил с кротким видеообращением, в котором заявил, что подсчет голосов уже близок к финалу, и призвал американцев набраться терпения.

«Я всех призываю к спокойствию, всех людей. Процесс [подсчета голосов] идет. Подсчет близится к завершению, и это произойдет очень скоро», — сообщил Байден.

В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, которые состоялись 3 ноября. Подсчет голосов затянулся из-за большого количества избирателей, проголосовавших по почте. В нескольких штатах Трамп потребовал через суд остановить подсчет голосов из-за недостатка наблюдателей. Также он требовал пересчитать бюллетени в штатах, где разница между ним и Байденом составила менее 1%.

Для победы кандидату необходимы 270 голосов выборщиков. По последним данным, Байден получает 253 голоса, Трамп — 214. Обработаны бюллетени в 44 штатах из 50.

Предвыборный штаб Дональда Трампа тем временем начал сбор средств для финансирования судебных процессов по итогам выборов. За день уже собрали восемь миллионов долларов, сообщили «Би-би-си» в группе Trump Victory. Избирателям шлют многочисленные СМС с призывами «не дать демократам украсть выборы».