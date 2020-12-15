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    15 декабря 2020, 04:53

    Байден назвал «ясной победой» итоги президентских выборов в США

    Кирилл Фролов

    Избранный президент США Джо Байден прокомментировал голосование коллегии выборщиков, отдавших ему 306 голосов из 270 необходимых для победы. Действующий президент Дональд Трамп получил 232 голоса.
    Байден назвал «ясной победой» итоги президентских выборов в США

    Байден назвал это «ясной победой» — такой же, какую Трамп одержал в 2016 году над Хиллари Клинтон. Тогда он также должен был получить голоса 306 выборщиков. Однако в коллегии штата Техас двое ее представителей проголосовали за тех, кто не участвовал в президентской гонке. И Трамп победил с 304 голосами, назвав тот результат убедительным, напомнил Байден.

    «По его собственным стандартам, эти цифры представляли собой ясную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми сейчас», — добавил Джо Байден

    Также избранный президент рассказал, чем будет заниматься в первую очередь после принесения присяги 20 января 2021 года. Это будет борьба с пандемией, в том числе распространение вакцин от коронавируса и восстановление экономики, пострадавшей от COVID-19.

    За Байдена на выборах проголосовали более 81 миллиона избирателей, что стало абсолютным рекордом по числу отданных голосов. За Трампа четырьмя годами ранее отдали голоса свыше 74 миллионов американцев.