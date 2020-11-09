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    09 ноября 2020, 00:15

    Шампанское, надувной Трамп и ВLМ. Сторонники Байдена устроили массовые гуляния в честь его победы

    Кирилл Фролов

    Сторонники Джо Байдена, объявившего о победе на президентских выборах, отпраздновали это событие. Люди вышли на улицы Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других городов. Кое-где устраивали уличные вечеринки.
    Шампанское, надувной Трамп и ВLМ. Сторонники Байдена устроили массовые гуляния в честь его победы

    Люди танцуют под латиноамериканскую музыку на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе.

    Тоже Лос-Анджелес.

    А это столица, Вашингтон.

    Канзас-Сити, штат Миссури.

    В Нью-Йорке собравшиеся пили шампанское.

    Вечеринка не обошлась без надувной куклы Трампа.

    А это родина Байдена, штат Пенсильвания. Кстати, 20 ноября Джо Байдену исполнится 78 лет — он станет старейшим президентом в истории страны. Действующий лидер, не признавший поражения Дональд Трамп, тоже не молод — ему 74 года.

    Сторонница Байдена у отеля Трампа в Чикаго.

    Движение за права чернокожих Black Lives Matter в Луисвилле, штат Кентукки. В речи, адресованной согражданам, Байден заявил, что на президентском посту будет стремиться к «достижению расовой справедливости и искоренению системного расизма в этой стране».

    Активисты в традиционно республиканском Техасе.