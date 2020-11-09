Шампанское, надувной Трамп и ВLМ. Сторонники Байдена устроили массовые гуляния в честь его победы

Люди танцуют под латиноамериканскую музыку на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе.

Тоже Лос-Анджелес.

А это столица, Вашингтон.

Канзас-Сити, штат Миссури.

В Нью-Йорке собравшиеся пили шампанское.

Вечеринка не обошлась без надувной куклы Трампа.

А это родина Байдена, штат Пенсильвания. Кстати, 20 ноября Джо Байдену исполнится 78 лет — он станет старейшим президентом в истории страны. Действующий лидер, не признавший поражения Дональд Трамп, тоже не молод — ему 74 года.

Сторонница Байдена у отеля Трампа в Чикаго.

Движение за права чернокожих Black Lives Matter в Луисвилле, штат Кентукки. В речи, адресованной согражданам, Байден заявил, что на президентском посту будет стремиться к «достижению расовой справедливости и искоренению системного расизма в этой стране».

Активисты в традиционно республиканском Техасе.