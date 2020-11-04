Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в ключевых штатах Техас и Пенсильвания. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов избирателей.

В Техасе после обработки 16% бюллетеней Байдена поддерживают 53,8%, действующего президента Дональда Трампа — 44,9%.

Техас традиционно голосует за республиканцев. Победившему кандидату он даст 38 голосов выборщиков. Победа Байдена в этом штате может лишить Трампа шанса на переизбрание.

Помимо этого Байден побеждает в Вирджинии (13 голосов выборщиков), Мэриленде (10), Массачусетсе (11), Делавэре (3), столичном округе Колумбия (3) и Вермонте (3).

Трамп лидирует в Индиане (11 голосов), Кентукки (8), Оклахоме (7 голосов), Западной Вирджинии (5 голосов).

Выборы в США проходят по смешанной системе — президента выбирает коллегия выборщиков. Их число привязано к численности жителей каждого из 50 штатов. Все выборщики от конкретного штата всегда голосуют за того кандидата, который там победил.

Избранный президент вступит в должность 20 января 2021 года.