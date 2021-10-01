Аудит ОП не обнаружил нарушений в ходе электронного голосования

Созданная по инициативе представителей КПРФ техническая группа провела аудит работы системы дистанционного электронного голосования. В результате проверки данные о возможных нарушениях подтверждены не были, сообщил сайт Общественной палаты Москвы.

В состав рабочей группы вошли представители разных сфер деятельности. На предмет возможных нарушений электронного голосования систему проверяли технические эксперты Владимир Чернецкий и Дмитрий Кузнецов, программисты Евгений Федин и Александр Хованский, а также два независимых эксперта. К работе группы привлекли и представителей КПФР.

В процессе рабочей группы ее участники смогли убедиться в том, что в ходе подсчета голосов не были нарушены механизмы и порядок действий системы.

«На основании представленных данных нельзя сделать выводы о присутствии нарушений в ходе работы системы ДЭГ, повлиявших на итоговый результат голосования», — говорится в заключении отчета о проведенной проверке.

С результатами электронного голосования ранее не согласился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик заявил, что намерен провести собственное расследование.