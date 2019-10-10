Ассамблея Кубы избрала президентом страны Мигеля Диас-Канеля

Новым президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель. Обнародованы и другие результаты голосования, названы имена вице-президента и главы Национальной ассамблеи. Об этом парламент сообщил на своей странице в Twitter.

«Президент Национального электорального совета Алина Бальсейро сообщает результат голосования. Президент республики — Мигель Диас-Канель, вице-президент республики — Сальвадор Вальдес», — гласит сообщение.

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Внеочередное заседание парламента состоялось в Гаване. Оно транслировалось на национальном телевидении. Свои голоса в поддержку кандидатов отдали 575 из 605 депутатов. Конкурентами Мигеля Диас-Канеля были еще 16 человек, однако наблюдатели давали им мало шансов.

Место Диаса-Канеля на посту главы Национальной ассамблеи и госсовета Кубы займет Эстебан Ласо Эрнандес. Раньше он был спикером государственного парламента.

В феврале 2019 года в стране состоялся конституционный референдум, по результатам которого была введена должность президента. Тогда за проект новой конституции проголосовали более 73% жителей страны.

Основной закон Кубы вводит не только пост президента, но и премьер-министра. Глава государства имеет право лишь на два срока правления длительностью пять лет каждый. Конституция также признала право частной собственности.