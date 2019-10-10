Ассамблея Кубы избрала президентом страны Мигеля Диас-Канеля
«Президент Национального электорального совета Алина Бальсейро сообщает результат голосования. Президент республики — Мигель Диас-Канель, вице-президент республики — Сальвадор Вальдес», — гласит сообщение.
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Внеочередное заседание парламента состоялось в Гаване. Оно транслировалось на национальном телевидении. Свои голоса в поддержку кандидатов отдали 575 из 605 депутатов. Конкурентами Мигеля Диас-Канеля были еще 16 человек, однако наблюдатели давали им мало шансов.
Место Диаса-Канеля на посту главы Национальной ассамблеи и госсовета Кубы займет Эстебан Ласо Эрнандес. Раньше он был спикером государственного парламента.
В феврале 2019 года в стране состоялся конституционный референдум, по результатам которого была введена должность президента. Тогда за проект новой конституции проголосовали более 73% жителей страны.
Основной закон Кубы вводит не только пост президента, но и премьер-министра. Глава государства имеет право лишь на два срока правления длительностью пять лет каждый. Конституция также признала право частной собственности.