Андрей Чибис победил на выборах мурманского губернатора

Как рассказали в комиссии, в ближайшее время будут подведены окончательные итоги голосования. Облизбирком уже обработал 100% протоколов.

Ранее Чибис поделился своими планами на ближайшие пять лет. По словам чиновника, важная роль будет отведена медицине, образованию и созданию творческой атмосферы для молодежи.

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«Необходимо перестроить нашу медицину, мы запускаем строительство мирового уровня научно-образовательного центра. А первоочередной задачей является перезапуск работы команды, чтобы она была максимально мотивированной и эффективной», — рассказал Чибис. Его слова привело ИА «Северпост.Ру».

По словам Чибиса, другой первостепенной задачей он считает прекращение оттока населения из региона.

«Будем делать все возможное для того, чтобы наша область стала передовой, будем менять настроения людей», — пообещал чиновник, добавив, что с такой поддержкой избирателей ему удастся сделать «даже невозможное».